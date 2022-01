Os amigos Gabriel Barreto e Gustavo Tavares se divertiram na colônia de férias - Rafael Barreto / PMBR

Os amigos Gabriel Barreto e Gustavo Tavares se divertiram na colônia de fériasRafael Barreto / PMBR

Publicado 17/01/2022 19:15 | Atualizado 17/01/2022 19:21

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo promove até o dia 28 de janeiro a Colônia de Férias BrincaBel, em 19 unidades escolares e mais 13 instituições conveniadas, atendendo alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade, das 8h às 12h. O objetivo é proporcionar momentos de lazer e diversão com diversas atividades como: brincadeiras, esporte, rodas de conversa, cultura, cantigas, contação de histórias e muito mais. A merenda também é garantida para os alunos durante todo o horário que estão nas unidades.

De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, a ideia do projeto surgiu a partir de uma percepção de como a pandemia impactou os alunos. “O momento de confinamento e distanciamento social em suas casas foi doloroso para eles. A partir disso decidimos proporcionar momentos de diversão, e como sabemos que muitas famílias não têm condições de dar um lazer para as crianças, concretizamos esse projeto para suas férias. Nas próximas férias pretendemos ampliar”, explicou Denis.

Vitor Daniel aproveita a colônia de férias para andar de bicicleta Rafael Barreto / PMBR Na Escola Municipal Manoel Gomes a diversão está garantida. Os amigos Gabriel Barreto, 15 anos, e Gustavo Tavares, 12, estão aproveitando suas férias. “Nossos amigos são da escola, então estamos muito felizes. É bom para animar as crianças que ficavam em casa sem ter o que fazer. Tenho irmãs mais novas que também estudam na rede e como são menores, são mais agitadas. Essas atividades ocupam o tempo delas”, disse Gustavo.

Alunas do Ciep Municipalizado Constantino Reis, Clarisse Freitas, 7, e Sofia Freitas, 9, aproveitaram todas as atividades. “Estamos amando, e é muito melhor com os nossos amigos. Nos divertimos muito juntas”, disse Clarisse.

Escolas Municipais Participantes:

1. E. M. Ed. Especial Albert Sabin

2. E. M. Sebastião Herculano de Mattos

3. CIEP MINISTRO Gustavo Capanema

4. CIEP Casemiro Meirelles

5. E. M. José Pinto Teixeira

6. E. M. Miguel Ângelo Leone

7. E. M. São Francisco de Assis

8. E. M. Belford Roxo

9. CIEP Constantino Reis

10. CIEP Grande Othelo

11. E. M. Manoel Gomes

12. E. M. Prof. Márcia de Brito

13. CIEP Simone de Beauvoir

14. E. M. Prof. Edson Santos

15. E. M. Jorge Ayres de Lima

16. E. M. Pedro Antônio

17. E. M. Nª Senhora de Fátima

18. E. M. Tenente Mozart

19. CIEP Vinícius de Moraes

20.Escola Tia Aline Matriz

21. Escola Tia Aline Filial 2

22. Escola Tia Aline Filial 3

23. Associação Beneficente Vida e Amor Matriz

24. Associação Beneficente Vida e Amor Filial

25. Centro Comunitário Alegria do Saber

26. Instituto Luz e Vida

27. Instituto São Sebastião Matriz

28. Instituto São Sebastião Filial

29. Instituto Estrela Azul

30. Fundação Escola Solidária

31. Associação Comunitária da Cidadania Fluminense Matriz

32. Associação Comunitária da Cidadania Fluminense Filial