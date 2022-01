Uma das fantasias da Ala da Comunidade da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 17/01/2022 20:10 | Atualizado 17/01/2022 20:19

Belford Roxo - Quem quer desfilar pela Inocentes de Belford Roxo no Carnaval de 2022 precisa correr! É que estão se esgotando as inscrições para as Alas de Comunidade. Os interessados podem comparecer, nesta quarta-feira (19/01), das 19h às 22h, na quadra da escola, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, em Belford Roxo, quando estará acontecendo o ensaio. E se dirigir aos presidentes de ala.



Maurício Carim com a presidente de ala, Mercedes Cardoso Divulgação

É preciso levar uma foto 3×4 e o comprovante de residência. O cadastro é gratuito e dará direito a fantasia e passagem de ônibus para o Sambódromo oferecido pela diretoria. Os novos componentes terão como responsabilidade, o comparecimento em todos os ensaios realizados às quartas-feiras. A presidente das Alas Reunidas, Vera Gorn, estará realizando o recadastramento dos que desfilaram nos últimos carnavais.

“Faltam poucas semanas para o carnaval. Todos nós estamos vivenciando tempos difíceis. Mas somos resistência, temos orgulho de sermos sambistas e representarmos a Baixada. Com objetivo de darmos continuidade aos ensaios de canto com foco no acesso ao Grupo Especial. Convocamos todos os segmentos e toda a comunidade para juntos mostrarmos a força da Caçulinha da Baixada. Nossas fantasias são muito bonitas e de graça. É imprescindível a presença de todos para realizarmos o nosso melhor ensaio”, disse um dos comandantes da direção geral de Harmonia, Mauricio Carim.



A Caçulinha da Baixada será a segunda escola da Série Ouro a passar pelo Sambódromo no sábado de folia. A azul, vermelho e branco, levará para o desfile oficial, o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato.



Mais uma das lindas fantasias da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

O tema fala sobre o evento realizado no Pátio do Terço em Recife, quando as nações de Maracatu se unem e realizam um ritual invocando seus ancestrais.

Durante os ensaios estão sendo tomadas todas as medidas de acordo com o protocolo da OMS, para conter a pandemia do covid-19. É importante levar a carteira de vacinação.