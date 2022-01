O bairro ganhará uma galeria de 300 metros, além de receber mais de 13 mil metros quadrados de obras, divididos em nove ruas - Matheus Breda/PMBR

Publicado 18/01/2022 16:22 | Atualizado 18/01/2022 16:24

Belford Roxo - Em Belford Roxo as obras não param. Em dezembro de 2021, o prefeito Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho (União Brasil), fez o lançamento das obras no bairro Malhapão. Esta semana, uma equipe foi acompanhar a obra na localidade, que foi contemplada com a instalação de uma galeria para canalização de 300 metros do canal, além de receber mais de 13 mil metros quadrados de obras, divididos em nove ruas.

A obra no bairro Malha Pão conta com drenagem, pavimentação e esgotamento na rua Álbano e mais oito vias. O morador Alexsandro de Oliveira, 24, conta que o bairro sofria com problemas de saneamento e, graças à obra, os moradores terão uma qualidade de vida melhor. “No Malhapão sempre sofremos com problemas de enchentes. Com essa obra a melhoria é garantida”, afirmou.