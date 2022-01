Augusto Santos de Oliveira ficou feliz em poder matricular Alexandre Gabriel, Phellipe Lorenzo e Matheus Henrique - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 18/01/2022 18:00 | Atualizado 18/01/2022 18:09

Belford Roxo - Mais uma unidade escolar em Belford Roxo. A Prefeitura inaugurou, nesta terça-feira (18/01), a Creche Municipal Álvaro Cardoso (Alvinho), no bairro Jardim Glaucia. A unidade tem capacidade para atender 300 crianças de 2 a 5 anos de idade, divididas em seis salas. O local ainda dispõe de lactário, fraldário, banheiros, parquinho, refeitório e muito mais.

O prefeito Waguinho destacou que o município está investindo forte na Educação Rafael Barreto/PMBR Para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), construir unidades de educação é construir um futuro e levar dignidade a cada família. “E iremos entregar ainda mais unidades que estamos construindo. Será histórico. Desde 2017 evoluímos na educação. Isso também se dá aos recursos conseguidos pelos deputados Daniela do Waguinho (federal/MDB-RJ) e Márcio Canella (estadual/União Brasil) e eu os executo”, garantiu Waguinho ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL).

Nuna, Daniela do Waguinho, Márcio Canella, Denis Macedo e prefeito Waguinho descerram a placa de inauguração Rafael Barreto/PMBR Como defensora da educação, a deputada federal Daniela do Waguinho se diz grata em contribuir com o avanço da cidade. “Tenho um carinho enorme pelas crianças. Sou pedagoga e sempre lecionei. O Waguinho também é comprometido com a educação infantil. Ele assinou o pacto da primeira infância e isso vai refletir muito no futuro dos pequenos e de suas famílias”, disse Daniela. “Nossas crianças são o futuro do país. A creche fica em um local carente e vem para somar atendendo um grande número de crianças. Antes de 2017 a educação não era prioridade, e hoje a realidade é outra na cidade”, completou o deputado estadual Márcio Canella.

A creche tem capacidade para atender 300 crianças de 2 a 5 anos de idade Rafael Barreto / PMBR Educação como prioridade

De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, no início de 2017 eram 75 unidades escolares e atualmente, Belford Roxo conta com 104. “O que nos deixa animado é que iniciamos 2022 com a inauguração de uma creche. Para o prefeito, a educação é prioridade e estamos empenhados na missão de cada criança estar dentro da sala de aula”, destacou Denis.

“Estou muito feliz com a homenagem feita ao meu pai. Ele foi nascido e criado aqui no Jardim Gláucia. Era eletricista conhecido por todos. O prefeito atendeu a essa solicitação da creche. Agora as mães poderão trabalhar tranquilas e deixar seus filhos em segurança”, disse o vereador Nuna (PSDB).

A creche Alvaro Cardoso tem seis salas, berçário, fraldário, banheiros, refeitório e uma área para as brincadeiras das crianças Rafael Barreto / PMBR

Os pequenos Alexandre Gabriel, 5 anos, Phellipe Lorenzo, 4 e Matheus Henrique, 3 já estão prontos para aprender. O padrasto Augusto Santos de Oliveira, 29, gostou muito de como a creche ficou. “Eu estudei minha vida toda na rede pública e nunca tive a oportunidade de ver uma creche quando pequeno como essa. Estou gostando muito dessa opção, pois já saem daqui encaminhados para a escola. Conheço a maior parte dos profissionais daqui. São meus vizinhos ou estudaram comigo e isso me passa mais confiança. A educação no município está muito boa e sempre contribuímos também em casa”, disse Augusto.