Publicado 19/01/2022 17:29 | Atualizado 19/01/2022 17:36

Belford Roxo - O reforço não para de chegar em Belford Roxo. Para a prevenção em meio à pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde implementou mais dois polos fixos de testagem rápida nas Praças de São Vicente e Eliaquim Batista, somando assim 29 pontos. Além disso, quem estiver passando pelos locais pode completar seu esquema vacinal com a 1ª, 2ª ou 3ª dose da vacina contra a covid-19. Os polos externos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, já nas unidades de saúde o horário é das 8h às 17h.Segundo o secretário de Saúde, Christian Vieira, essa praticidade vai fazer com que mais pessoas procurem a testagem rápida para diagnóstico e comecem a se cuidar, caso dê positivo. “De uma ação itinerante, ganhamos mais de 20 polos de testagem. Estamos sempre preocupados com a saúde da população e agora estamos mais próximo de suas casas. Não tem mais desculpa para testar ou completar o esquema vacinal”, destacou o secretário.Alessandra Ferraro, 51 anos, do lar, foi até a ação para tomar a dose de reforço, mas antes fez o teste para garantir que não estava com a doença. “Eu já havia visto quando estavam montando as tendas na praça e hoje acordei bem cedo e fiquei de olho e vim logo. O prefeito está de parabéns, não só por essa ação, mas toda a saúde, estou gostando muito e sempre que eu preciso a saúde pública me acode. Com ele, tenho observado a mudança”, disse Alessandra ao lado de sua filha Mirian Ferraro, 19.Os irmãos Nei da Silva, 74 e Elza da Silva, 65, sentiram alguns sintomas e correram para fazer o teste rápido. “Ele já tomou as três doses e eu ainda vou receber a minha de reforço, mas sentimos um leve resfriado e viemos tirar a dúvida já que moramos na mesma casa. Essa ação é uma maravilha porque não precisamos ir para longe para testar e já saímos hoje com a medicação”, destacou Elza.1 - Hospital Municipal;2 - Upa do Bom Pastor;3 - Upa do Lote XV.1 - Clínica da Mulher;2 - Policlínica Neuza Brizola;3 - Policlínica Nielson do Carmo;4 - Policlínica Tamoios;5 - Policlínica Heliópolis;6 - Policlínica Itaipu;7 - Policlínica Nova Aurora;8 - Policlínica Antonino Gomes de Oliveira;9 - Policlínica do Parque São José;10 - Policlínica do Wona;11 - Policlínica Parque Amorim.