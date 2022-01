Marcelo Silvério é líder comunitário, em Duque de Caxias. Ele sempre faz solicitações através do grupo no WhatsApp - Divulgação

Publicado 19/01/2022 18:41 | Atualizado 19/01/2022 18:42

Belford Roxo - Criado para estabelecer um canal direto de comunicação e conhecer melhor as necessidades de cada localidade, o Programa Afluentes, da Águas do Rio, já atendeu diversas solicitação de moradores de Belford Roxo. A iniciativa já atendeu mais 600 solicitações de líderes comunitários que atuam em solo belforroxense, além de Duque de Caxias, Magé e São João de Meriti. Entre os muitos pedidos estão: reparo de vazamentos, desobstrução de rede de água e esgoto, ligação nova, entre outros. Um grupo no WhatsApp recebe as demandas das comunidades.

“O Afluentes ainda é uma forma de dar mais celeridade às demandas dos líderes comunitários, que conhecem intimamente as necessidades de sua região. Para que eles consigam resolver demandas na palma da mão, criamos esse grupo de WhatsApp e temos equipes exclusivas para atendê-los. É um canal de proximidade e escuta, para que saibam que podem contar com nossa empresa”, avaliou Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio.