Publicado 19/01/2022 20:30 | Atualizado 19/01/2022 20:39

Belford Roxo - O Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), reinaugurou nesta quarta-feira (19/01), 100% dos alojamentos da internação do Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI Baixada). A reestruturação está aumentando de 119 para 137 as vagas oferecidas nas galerias A, B e C do local.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, esteve presente no evento de reinauguração dos alojamentos e falou sobre as mudanças na unidade da Baixada Fluminense.

"Esse investimento na infraestrutura vai muito além da ampliação do número de vagas oferecidos, ele traz uma grande diferença no bem-estar de todos que convivem neste espaço. Com as reformas deixamos o ambiente mais arejado e limpo, facilitando a manutenção e garantindo melhores condições de convívio, salubridade e segurança tanto para os socioeducandos quanto para os servidores", explicou o diretor.

As reformas passaram por todo o espaço físico dos alojamentos, estrutura elétrica e hidráulica. O diretor do CAI Belford Roxo, André Gomes, contou que o projeto de revitalização da unidade também prevê alcançar a cozinha da unidade, o auditório, a sala da oficina de gastronomia, o alojamento dos agentes socioeducativos e as salas de atendimento técnico.

O secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, ressaltou que para realizar o trabalho socioeducativo de forma concreta, é necessário pensar em todas as etapas e atores envolvidos no processo, além de muito diálogo e planejamento para reconhecer as demandas e definir as prioridades de cada momento.

"A cada dia, o Degase vem mostrando o quanto seus gestores e equipes são comprometidas com a missão de ser uma referência na socioeducação nacional, pensando em todas as áreas que compõem esse complexo sistema. O Departamento tem todo o apoio da Secretaria de Educação e continuaremos sem medir esforços para ampliar as melhorias para toda a comunidade socioeducativa", ressaltou o secretário.

O Diretor-geral Victor Poubel criou um grupo de trabalho formado por uma comissão multidisciplinar, e após diversos encontros o grupo construiu um novo modelo de gestão com base no artigo 123 do ECA, promovendo a separação dos adolescentes nos alojamentos da unidade, levando-se em consideração os critérios de idade, compleição física e gravidade do ato infracional. O novo perfil é pioneiro nas unidades socioeducativas do Degase. O objetivo é expandir o novo modelo para todas as unidades do departamento.