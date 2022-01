Alunas do nado sincronizado na nova piscina custeada com recursos do mandato da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) - Divulgação

Publicado 20/01/2022 12:08 | Atualizado 20/01/2022 12:13

Baixada Fluminense - Crianças e jovens da Baixada Fluminense atendidas pelo Programa Forças no Esporte (Profesp) já utilizam a piscina e o laboratório de informática, após conclusão das obras financiadas pelo mandato da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), que destinou R$ 800 mil ao programa. Madrinha das atividades, a parlamentar contribuiu com quase o triplo do solicitado pela Marinha do Brasil, responsável pelo desenvolvimento do projeto, em parceria com os ministérios do Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Defesa.

A aula no laboratório de informática foi acompanhada pela deputada Daniela do Waguinho Divulgação Em visita à Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, nesta segunda-feira (17/01), Daniela do Waguinho acompanhou a inauguração das novas estruturas, além de acompanhar apresentações dos alunos. São beneficiados crianças e jovens entre 6 e 18 anos de idade, que praticam natação, corrida, futebol, handebol, vôlei, entre outras atividades.

O Profesp atende mais de 27 mil alunos em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil, no contraturno escolar. Os alunos ainda participam de palestras educativas que contribuem no desenvolvimento da ética, civismo, preservação do meio ambiente, além de serem estimulados a refletir sobre respeito, cooperação, disciplina e responsabilidade.

Durante a visita, a deputada agradeceu ao almirante Armando, ao vice-almirante Carlos Chagas, aos comandantes Navais Rossatto e Medeiros, e a todos os alunos que mais uma vez a receberam muito bem. Daniela do Waguinho reafirmou o compromisso em ajudar as atividades do Profesp na Baixada Fluminense.

Placa de reinauguração da piscina da Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti Divulgação “Sempre valorizo programas que incentivam a prática de esportes na vida das crianças e dos adolescentes. Parabenizo a Marinha do Brasil e a Força de Fuzileiros Navais por esse projeto tão importante para os jovens do nosso estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Contem sempre comigo”, afirmou a deputada Daniela do Waguinho, formada em pedagogia e coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância.