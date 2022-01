O mestre-sala Paulo Erick, o presidente Reginaldo Gomes e a porta-bandeira Winnie Delmar, na quadra da Inocentes de Belford Roxol - Divulgação

Publicado 20/01/2022 13:40 | Atualizado 20/01/2022 13:43

Belford Roxo - “Obrigado Deus pelo privilégio de fazer parte da Inocentes de Belford Roxo. É um prazer e uma felicidade muito grande defender o pavilhão da Caçulinha da Baixada. Gostaria de agradecer também ao presidente Reginaldo Gomes pelo convite e confiança, e dizer, que é um sonho que estou realizando. Fui recebido na quadra pela Winnie com um sorriso no rosto. Vamos fazer um belíssimo trabalho, com muito ensaio e dedicação. Estar no quadro de casais tendo como primeiro casal, Jaçanã Ribeiro e Douglas Valle é um presente de valor inestimável. E para toda a comunidade, digo que sou. Inocentes! Vamos buscar o campeonato! ”, com essas emocionadas palavras, Paulo Erick, agradeceu o posto de novo segundo mestre-sala, da Inocentes de Belford Roxo, para o Carnaval de 2022.

O novo integrante, começou sua trajetória em 2006, no projeto “Sonho do Beija-Flor”, na Beija-Flor de Nilópolis, com Selminha e Claudinho. Em 2013, assumiu o primeiro pavilhão do Sereno de Campo Grande, permanecendo por dois carnavais. Em seguida tornou-se o segundo mestre-sala da Estácio de Sá. Passando também pela Unidos de Bangu, Engenho da Rainha e Unidos da Ponte.

“Estamos preparando um grande carnaval, nossos ateliers de fantasias estão a todo vapor, no barracão de alegorias o trabalho está intenso. Quero dar as boas-vindas ao Paulo Erick e desejar que ele honre a nossa bandeira. Também quero agradecer ao Thiago Daniel por ter conduzido nosso segundo pavilhão, no último carnaval. A Tricolor da Baixada vem para brigar pelo título”, declarou o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.

A Caçulinha da Baixada será a segunda escola da Série Ouro a passar pelo Sambódromo no sábado de folia. A azul, vermelho e branco, levará para o desfile oficial, o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato.