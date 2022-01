A equipe do Caps II visitou a Clínica da Mulher para levar informações e dividir experiências - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 20/01/2022 17:07 | Atualizado 20/01/2022 17:18

Belford Roxo - A saúde em Belford Roxo está presente de todas as maneiras. E para provar isso, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps II), esteve nesta quinta-feira (20/01) na Clínica da Mulher, fazendo o matriciamento (novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica) com a equipe da unidade. A saúde mental está sendo apresentada para as unidades de saúde da cidade para levar informações, dividir experiências e mostrar os serviços e perfil dos pacientes. A equipe do Caps AD foi para o Hospital Municipal e o Capsi para a UPA do Bom Pastor.

A administradora do Caps II, Hanna Nazário (ao centro) destacou que o Janeiro Branco teve uma ação voltada à saúde do trabalhador Rafael Barreto / PMBR De acordo com a administradora do Caps, Hanna Nazário, muitas unidades não conhecem o trabalho do equipamento e encaminham pacientes que não são o perfil do local. “Explicamos para os funcionários e pacientes presentes quem somos, como é o tipo de acompanhamento que realizamos e o que deve ser feito em uma situação de crise”, explicou.

“Para complementar, também fizemos uma ação do Janeiro Branco voltada à saúde mental do trabalhador, cuidando de quem cuida. Vimos como está esse profissional, as pressões que ele sofre, pois entendemos que também tem seus problemas e precisamos trabalhar isso já que estão na porta de entrada fazendo o primeiro acolhimento dos pacientes. Vamos fazer palestras, dinâmicas e ir às unidades para continuar ouvindo e, dependendo de suas necessidades, já encaminhá-los”, concluiu Hanna.