Os interessados devem se dirigir a E. M. Martinho Lutero, das 8h às 14h, para realizarem suas matrículas - Reprodução

Publicado 21/01/2022 00:06 | Atualizado 21/01/2022 00:40

Belford Roxo – A Escola Municipal Martinho Lutero, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, está com matrículas abertas para o Ensino para Jovens e Adultos (EJA), no ano letivo de 2022. Essa é uma ótima oportunidade para os moradores do bairro e áreas próximas de retomarem os estudos, após o período de evasão escolar. As vagas são para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, com as aulas acontecendo no período da noite. As vagas são destinadas para pessoas a partir dos 16 anos.



Os interessados devem se dirigir a unidade, no horário das 8h às 14h, para realizarem suas matrículas. A E.M. Martinho Lutero fica localizada na Rua Manuel Correia, 26, bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo.



Documentação Necessária para a Matrícula:



• Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Identidade do Estudante;

• Histórico Escolar ou declaração, no qual deverá constar o ano de escolaridade que o aluno deverá cursar;



• Cópia do comprovante de residência atualizado;



• Cópia da Identidade e CPF do Responsável;



• Telefones de contato;



• 3 fotos 3x4;



• Cópia do comprovante do tipo sanguíneo;

• Cópia da folha com resumo do Cadastro Único com informações relativas ao Bolsa Família, quando for o caso.