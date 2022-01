Informações e cuidados sobre a hanseníase foram tema de discussão na UBS Zé Macaco - Zayra Lisboa/PMBR

Publicado 21/01/2022 17:55 | Atualizado 21/01/2022 17:59

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou, nesta sexta-feira (21/01), na Unidade Básica de Saúde Armindo Feliciano da Silva, mais conhecida como Zé Macaco, no bairro de Andrade Araújo, uma palestra sobre Hanseníase e Higiene Bucal. Dentro do tema, foram abordados o que é a doença, como é feito o tratamento e o que os pacientes precisam saber sobre a hanseníase, que tem cura.

E um alerta, todas as pessoas que convivem ou conviveram com quem já foi diagnosticado com a doença devem ser examinadas nas unidades de saúde. A higiene bucal entra no assunto pois o indivíduo pode apresentar índices elevados de cáries e doença periodontal.