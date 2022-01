Carlinhos da Padaria em sua posse de vereador na Câmara de Belford Roxo, que emitiu nota de pesar pelo seu falecimento - Divulgação

Carlinhos da Padaria em sua posse de vereador na Câmara de Belford Roxo, que emitiu nota de pesar pelo seu falecimentoDivulgação

Publicado 24/01/2022 13:40 | Atualizado 24/01/2022 13:43

Belford Roxo - O ex-vereador de Belford Roxo, Carlos Alberto Moura Barreira, o Carlinhos da Padaria (PRTB), de 65 anos, morreu neste domingo (23/01). A informação foi confirmada pelos familiares. O prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União Brasil), e a Câmara de Vereadores do município, emitiram notas de pesar e homenagem ao ex-parlamentar belforroxense. O motivo do falecimento não foi informado

“É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do ex-vereador Carlinhos da Padaria. A Câmara se solidariza com os amigos e familiares por essa imensa perda. Lembraremos sempre de sua alegria e seu coração disponível em ajudar o próximo. Descanse em paz!”, destacou a nota da Câmara de Vereadores de Belford Roxo.

Carlinhos da Padaria foi eleito vereador em 2008. Nas últimas eleições, em 2020, não conseguiu retornar para a Câmara de Belford Roxo.