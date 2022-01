Japão está com boa adaptação no futebol albanês, após brilhar pelo SE Belford Roxo - Divulgação

Publicado 25/01/2022 09:10 | Atualizado 25/01/2022 09:38

Belford Roxo – Um dos destaques do Sociedade Esportiva Belford Roxo, em 2021, o lateral-esquerdo Marcos Giacometti, conhecido como Japão, está desde dezembro, no Klubi Sportiv Gramozi Ersekë, clube da segunda divisão do futebol da Albânia, com sede em Ersekê, no distrito de Kolonjë. Na última semana, em um jogo amistoso clássico, contra o Devolli FC, fez a assistência do gol do Gramozi, começando a trilhar com sucesso sua caminhada no futebol do leste europeu.

As boas atuações pelo time profissional do SE Belford Roxo, que brilhou no Campeonato da Série C, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), teve como consequência o convite da Agência Braeur, por indicação do seu amigo Josemar Rocha, para atuar no futebol da Europa.



Japão treinando no Klubi Sportiv Gramozi Ersekë Diulgação

“A equipe belforroxense, significou um grande passo na minha carreira esportiva. Agradeço ao presidente Reginaldo Gomes, toda direção e corpo técnico do clube por ter confiado no meu trabalho, foi um clube que me abriu as portas, adquirir técnicas novas e conquistei bastantes amizades. Atuei no seu primeiro ano de fundação, fizemos um belíssimo campeonato. Chegamos a uma semifinal com liderança absoluta e quase conquistamos o acesso. Acredito que o SE Belford Roxo vai chegar muito longe ainda pelo trabalho que apresenta e pelas pessoas dentro do clube que tem sede de vitória”, afirmou Japão.

Na Albânia, nos primeiros dias o fuso horário diferente, o clima frio (a máxima chega aos 10° graus e a mínima de - 8° graus) e novos costumes, foram os principais adversários que Japão enfrentou, em sua adaptação.



“O bacana é que fui muito bem recebido pelas pessoas da cidade e todo clube me abraçou. Esses dois fatores me ajudaram muito na minha adaptação. Meu técnico Ilir Qirjako, um grande profissional, é bacana estar sob o seu comando. Os treinos são dinâmicos e com isso, o tempo passa mais rápido. Mas sinto saudades da minha família, dos amigos e da comida brasileira. Aqui se come muito frango, a carne vermelha é coisa rara”, disse o lateral esquerdo.



Marcos Giacometti, o Japão, fará sua estreia no Campeonato Albanês, no dia 6 de fevereiro Divulgação

A carreira como jogador profissional do Japão começou em 2017, no Clube Itaboraí Profute Futebol Clube, quando jogou três temporadas. Em 2020, transferiu-se para o Esporte Clube Nova Cidade, mais tarde retornando para o Profute. No início de 2021, assumiu a posição de titular no Tricolor da Baixada, atuando com a camisa 6 no Cariocão.

Marcos Japão deixou uma mensagem para os amigos jogadores, que estão buscando um lugar ao sol:



“Meus amigos jogadores, que estão correndo atrás procurando mostrar seu futebol, no Brasil, quero dizer para nunca desistirem dos seus sonhos, mesmo estando enfrentando situações difíceis e desencorajadoras. Trabalhe, persevere e confie em Deus que uma hora será abençoada. Foi dessa forma que Deus agiu na minha vida e fará na sua também”, concluiu.



O iguaçuano Marcos Giacometti fará sua estreia oficial no Campeonato Albanês, no dia 6 de fevereiro. Seu contrato vai até o final deste ano.