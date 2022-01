O objetivo da manutenção é melhorar a operação e ampliar a oferta de água tratada para a região - Divulgação

O objetivo da manutenção é melhorar a operação e ampliar a oferta de água tratada para a regiãoDivulgação

Publicado 25/01/2022 10:26 | Atualizado 25/01/2022 11:06

Belford Roxo - A Águas do Rio realizará, nesta quarta-feira (26/01), uma manutenção programada no sistema que abastece parte de Belford Roxo, com o objetivo de melhorar a operação e ampliar a oferta de água tratada para a região. Por conta disso, o abastecimento ficará temporariamente comprometido em alguns bairros da cidade: Vale do Ipê, Lote XV e Wona.

A retomada do abastecimento da Concessionária acontecerá de forma gradativa, ainda na quarta-feira (26/01). Em caso de dúvidas, a Águas do Rio está disponível por meio do telefone: 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.

Regiões afetadas:

Vale do Ipê

Lote XV

Wona