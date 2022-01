Roberto Carlos fez teste rápido. Ele afirmou que já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/01/2022 17:40 | Atualizado 25/01/2022 17:41

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou no início desta semana o projeto Consultório de Rua, em frente ao Centro Pop Paulo Roberto Bernardes, situado no Centro, para atender as pessoas em situação de rua. Além da testagem rápida para diagnóstico da Covid-19 e aferição de pressão arterial na hora, o projeto também teve pronto atendimento, marcação odontológica e acolhimento com classificação de risco. Foram testados 25 usuários do equipamento.

Originalmente da Bahia, o usuário do Centro Pop, Roberto Carlos, 56 anos, diz gostar muito do local e dos profissionais que atuam no equipamento. “Já ganhei roupas de lá, sempre almoço, faço a minha higiene e tomo banho. E essa ação é muito boa, pois disponibiliza esses serviços de saúde para a gente. Já me ajudou muito. Através do Centro Pop eu tomei minhas duas doses da vacina contra a Covid-19 na Policlínica Neuza Brizola e agora estou aguardando para receber a terceira”, disse.

Enquanto passava próximo ao local, Marcelo Amaral, 58, viu a tenda da saúde e decidiu perguntar do que se tratava. “Aproveitei e fiz o teste rápido. Essa ação é muito boa, pois a procura por testes e vacina está maior. E ter essa voltada para as pessoas em situação de rua é fundamental, pois sabemos que tem gente cuidando deles” explicou.