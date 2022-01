O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que o projeto oncológico é um ganho para a cidade - Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que o projeto oncológico é um ganho para a cidadeRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/01/2022 17:45 | Atualizado 25/01/2022 17:49

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo promoveu, nesta terça-feira (25/01), um encontro com diversas personalidades do setor para a apresentação do Fluxo de Atenção ao paciente oncológico na saúde básica. O evento foi realizado no auditório do Hospital Fluminense, em Areia Branca, e buscou tratar da prevenção e diagnóstico precoce do câncer e a otimização da regulação dos pacientes com a doença para a rede de alta complexidade.



Para o secretário de Saúde, Christian Vieira, a sensação é de mais um desafio para a cidade. “O deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) já havia disponibilizado o projeto oncológico para a cidade quando o doutor André (oncologista André Maciel) veio conversar comigo. Vi a possibilidade de integrá-lo nesse grande trabalho e apresentei ao prefeito Waguinho (União Brasil), que prontamente abraçou. É um ganho para a cidade que está mais uma vez saindo na frente. Pretendemos atender toda a Baixada Fluminense, pois o SUS é universal”, informou o secretário.



De acordo com o cirurgião oncologista André Maciel, a ideia é disseminar para todo o Estado do Rio de Janeiro o projeto. “A estrutura que encontrei aqui da saúde básica, policlínicas e saúde da família vai facilitar muito o projeto e será fundamental para que tenha êxito, com foco no paciente oncológico. A meta a longo prazo é a prevenção do câncer. Com isso queremos chegar aos estudantes e crianças para que tenhamos uma geração de jovens saudáveis, que serão adultos saudáveis e que a chance de câncer será mínima. Sendo assim, ele será produtivo para a sociedade. Então, vamos encarar como investimento”, explicou.



Diagnóstico precoce



Os participantes debateram o fluxo de atenção aos paciente oncológico na saúde básica Rafael Barreto / PMBR



O diretor das Policlínicas Admilson Figueiredo garantiu que hoje o paciente oncológico tem uma linha de tratamento no município. “E podemos dizer que ele é acolhido na atenção primária, depois inserido na atenção secundária, onde tem o especialista e são solicitados exames para diagnóstico. E caso necessário será encaminhado para o oncologista especializado”, resumiu.



Também participaram do evento o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado, a subsecretária de Saúde Ana Carolina Calado, e o presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade. O encontro contou com o presidente do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, secretários especiais, subsecretários, diretores de unidades e profissionais da área.

“O projeto vem principalmente para diagnosticar precocemente o câncer, e por ser detectado o quanto antes, tem mais chances de cura e tratamento. O paciente vai chegar na atenção especializada melhor encaminhado, e com isso vai ganhar tempo no início do tratamento e com certeza um prognóstico bem melhor. Ele entra em uma regulação de oncologia, que está nas mãos do Estado, pois temos unidades habilitadas no tratamento de toda a linha do câncer, já com o diagnóstico e encaminhamos para a atenção especializada onde terá o acesso ao tratamento específico, seja ele cirúrgico, quimioterapia, radioterapia ou as três situações combinadas”, explicou Clarice Gerbasi, representante da Superintendência de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde.O diretor das Policlínicas Admilson Figueiredo garantiu que hoje o paciente oncológico tem uma linha de tratamento no município. “E podemos dizer que ele é acolhido na atenção primária, depois inserido na atenção secundária, onde tem o especialista e são solicitados exames para diagnóstico. E caso necessário será encaminhado para o oncologista especializado”, resumiu.Também participaram do evento o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado, a subsecretária de Saúde Ana Carolina Calado, e o presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade. O encontro contou com o presidente do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, secretários especiais, subsecretários, diretores de unidades e profissionais da área.