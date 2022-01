A instituição oferece cursos de formação e capacitação na área de audiovisual ministrado por renomados profissionais brasileiros - Divulgação

A instituição oferece cursos de formação e capacitação na área de audiovisual ministrado por renomados profissionais brasileirosDivulgação

Publicado 25/01/2022 18:14 | Atualizado 25/01/2022 18:15

Belford Roxo - Novas oportunidades para jovens que cumprem medidas socioeducativas na Baixada Fluminense. Neste mês de janeiro, dez adolescentes e o professor de teatro do Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI Baixada), do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), iniciaram o curso de cinema “Fazendo meu primeiro filme” da ABC Cursos (Associação Brasileira de Cinematografia) na condição de bolsistas.

A instituição oferece cursos de formação e capacitação na área de audiovisual ministrado por renomados profissionais brasileiros, como o diretor de ensino, o fotógrafo Affonso Beato, que já assinou a direção de fotografia de filmes brasileiros reconhecidos mundialmente e trabalhou com cineastas internacionais como Glauber Rocha e Pedro Almodóvar. A formação está sendo oferecida na modalidade on-line e conta com duas aulas semanais (segundas e quartas), no período da tarde. Ao todo, são 6 encontros e uma visita técnica presencial ao set de filmagem da ABC Cursos. Nas aulas, estão sendo abordados todos os aspectos básicos para a produção de um curta metragem: da ideia ao roteiro, filmagem, edição, pós-produção e publicação em diferentes canais. Ao final do curso, todos os participantes terão produzido seu primeiro curta-metragem por meio de exercícios práticos.

Todas as aulas estão sendo acompanhadas pelos adolescentes junto ao professor de teatro da unidade, Jefferson Rocha, que também foi contemplado como bolsista. A ideia é tornar o profissional um multiplicador do tema dentro do espaço socioeducativo.

A formação está sendo oferecida na modalidade on-line e conta com duas aulas semanais (segundas e quartas), no período da tarde Divulgação "No ano passado, com a experiência da primeira turma de bolsistas do CAI, a ABC Cursos gostou muito da dedicação e do comportamento dos meninos quando foram visitar o estúdio, além do comprometimento com as aulas. Com isso, conseguimos não só renovar como ampliar a parceria - comemorou o professor Jefferson, explicando que em 2021 foram quatro bolsas de estudos e, desta vez, onze - Os meninos são muito dedicados e estão entusiasmados com a oportunidade", completou.

Os dez estudantes bolsistas cursam o ensino médio na escola estadual que funciona dentro da própria unidade socioeducativa do Degase, o Colégio Jornalista Barbosa Lima Sobrinho. Todos participam da oficina de Teatro e Vídeo ministrada pelo professor Jefferson e do grupo de teatro "Nós do CAI", que já existe há quase 21 anos. Os jovens, que já vinham aprendendo a manusear ferramentas e equipamentos utilizados na produção audiovisual, agora estão tendo a oportunidade de se aprofundar em linguagens, recursos e técnicas cinematográficas.

Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, esta ação é mais uma ferramenta de reinserção social, autonomia e geração de renda.

"Ter a parceria e a confiança de uma instituição como a ABC Cursos só nos mostra que estamos no caminho certo, com um trabalho sério, contínuo e com muito comprometimento das nossas unidades socioeducativas.

Nosso objetivo é que com todas as oportunidades que são oferecidas no Degase, nossos jovens terminem o cumprimento da medida certos de que podem recomeçar e ocupar o espaço que almejarem na sociedade", frisou o diretor.

O secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Alexandre Valle, também ressaltou a importância de oferecer diferentes modalidades de capacitação aos jovens.

"Existe um motivo determinante para o Degase fazer parte da área da Educação do nosso Estado: educar é a sua essência, a natureza das suas funções. A capacitação desses jovens é tão importante quanto eles estarem na escola. Vamos continuar investindo e buscando parceiros para que este tipo de capacitação seja contínua", finalizou Valle.