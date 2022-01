Dejane Nascimento, diretora técnica CAPS AD Belford Roxo (agachada), junto a equipe da Policlínica Nielson do Carmo, na campanha do Janeiro Branco - Divulgação

Publicado 25/01/2022 19:46 | Atualizado 25/01/2022 19:52

Belford Roxo – O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras (CAPS AD), de Belford Roxo, está promovendo a campanha, visitando diversas unidades de saúde da rede de atenção. Na tarde desta terça- feira (25/01), o evento aconteceu na Policlínica Nielson do Carmo, no bairro Jardim América, com objetivo de chamar a atenção para saúde mental das pessoas.A abordagem, com apoio da Secretaria Municipal Executiva de Políticas de Saúde Mental de Belford Roxo, aponta como o principal do, chamar a atenção de todos, inclusive funcionários da rede de saúde, para o tema da saúde mental no cotidiano pandêmico.“A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é: Estar bem consigo mesmo e com os outros. Aceitar as exigências da vida e aprender a lidar com elas. O importante é se cuidar e preservar a saúde como um todo e não deixar de usar máscara e lavar as mãos”, destacou Dejane Nascimento, diretora técnica CAPS AD Belford Roxo.