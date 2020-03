Corredor Transoeste volta à operação neste domingo

O corredor Transoeste é o maior e mais movimentado de toda a malha do BRT Rio. Ele possui um total de 66 estações. Dessas, 20 que fazem parte do eixo da Cesário de Melo estão fechadas em função da violência na região. As linhas que trafegam neste corredor atendem moradores de bairros populosos da cidade como Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, Barra da Tijuca, Recreio e Paciência.



A fim de auxiliar no combate à propagação da Covid-19, o BRT Rio fará mudanças em algumas linhas. Rio - A partir das 4h deste domingo, dia 22, o BRT Rio reinicia sua operação no corredor Transoeste. O funcionamento tinha sido paralisado à 0h de sábado, após uma determinação da Prefeitura do Rio . Os corredores Transcarioca e Transolímpica não foram interrompidos.O corredor Transoeste é o maior e mais movimentado de toda a malha do BRT Rio. Ele possui um total de 66 estações. Dessas, 20 que fazem parte do eixo da Cesário de Melo estão fechadas em função da violência na região. As linhas que trafegam neste corredor atendem moradores de bairros populosos da cidade como Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, Barra da Tijuca, Recreio e Paciência.A fim de auxiliar no combate à propagação da Covid-19, o BRT Rio fará mudanças em algumas linhas.

Estão suspensas temporariamente as linhas: 21A – Recreio Shopping x Jardim Oceânico (parador), 40 – Madureira x Jardim Oceânico (expresso), 53 – Sulacap x Jardim Oceânico (expresso) e 25 –Mato Alto x Jardim Oceânico (semi expresso).



Em caráter temporário, serão criados os serviços: 40 – Madureira x Alvorada(expresso), 25 – Mato Alto x Alvorada (parador) e 53 - Sulacap - Alvorada(expresso).



Além disso, o serviço 21 - Recreio Shopping x Jardim Oceânico (parador) será alterado temporariamente. Ele não irá mais parar no Terminal Alvorada.



Os serviços 50 - Centro Olímpico x Jardim Oceânico (parador) e 18 - Recreio Shopping x Jardim Oceânico (expresso) continuam sem alterações.



As mudanças, uma resolução conjunta com a Secretaria Municipal de Transportes e a Secretaria Municipal de Ordem Pública, foram publicadas na sexta-feira no Diário Oficial do Município.



As ações visam evitar a aglomeração de passageiros principalmente no Terminal Jardim Oceânico. O BRT Rio irá aumentar a frequência dos serviços neste terminal para absorver de modo mais eficiente a demanda de passageiros que fazem a integração com o metrô. As novas linhas temporárias visam concentrar a saída de um maior número de serviços do Terminal Alvorada, que tem um espaço muito mais amplo e é melhor para organizar o controle de usuários nos articulados.



Estamos ao lado do poder público nesta força-tarefa para controlar a curva do número de casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro e em todo o país.