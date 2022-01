IOS oferece vagas para cursos de formação profissionais em quatros estados, incluindo o Rio - Divulgação

É necessário que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública. Os cursos são semestrais e no formato presencial. As inscrições devem ser realizadas no site do IOS ( São Paulo - Com foco nas áreas administrativa e tecnológica, o Instituto da Oportunidade Social (IOS) abre 1.285 vagas para cursos gratuitos de formação profissional para jovens e pessoas com deficiência em Belo Horizonte, Joinville, Rio de Janeiro e São Paulo. Os cursos são semestrais para jovens, de 15 a 29 anos, e pessoas com deficiência. São seis modalidades distribuídas de acordo com a unidade. Totalmente gratuitos, após formados, o IOS busca oportunidade de emprego para eles por 3 anosÉ necessário que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública. Os cursos são semestrais e no formato presencial. As inscrições devem ser realizadas no site do IOS ( https://ios.org.br/inscricao/ ) até 14 de fevereiro.

Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante 3 anos após a formação do aluno, vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização. O IOS já formou mais de 40 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 49%.



Confira os cursos oferecidos:



- Gestão Empresarial - forma profissionais para atuar em áreas administrativas. São 715 vagas nas unidades de São Paulo (Itaquera e Santana), Barueri, Diadema, Rio de Janeiro (Realengo) e Belo Horizonte.



- Montagem e Manutenção de Computadores - forma profissionais para atuarem na montagem de computadores, de acordo com o perfil desejado pelo cliente e na busca de soluções de software e hardware para possíveis problemas. O curso estimula o empreendedorismo. São 160 vagas nas unidades de São Paulo (Unidade Santana) e Rio de Janeiro (unidade Bonsucesso).



- Fluência Digital - forma profissionais aptos a desenvolver tarefas que utilizem a informática como principal ferramenta, assim como terão conhecimento das metodologias ágeis e suas aplicações. São 125 vagas, nas unidades de São Paulo (Santana e Jardim Ângela) e Rio de Janeiro (Realengo).



- Desenvolvimento Web - forma profissionais aptos a desenvolver sites, tendo condições plenas de aprender novas linguagens e se desenvolver ainda mais na profissão. São 125 vagas, disponíveis nas unidades de São Paulo (Santo Amaro e Santana) e Joinville.



- Tecnologia e Cultura Digital - forma profissionais para atuar com programação, utilização de softwares, comunicação e expressões artísticas. São 80 vagas nas unidades de São Paulo (Santana e Jd. Ângela).



- Informática para o trabalho - forma profissionais para a área administrativa, com conhecimento em aplicativos de produtividade. No curso, os alunos aprendem a utilizar aplicativos para dispositivos móveis, softwares para computadores e conceitos essenciais de gestão para o dia a dia de uma empresa, seja como colaborador ou como empreendedor. São 40 vagas na unidade de Hortolândia.



Conteúdos:



Os cursos não exigem conhecimentos prévios e incluem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills). Todos contemplam na grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio e até mesmo desenvolver o briefing de um produto.





Serviço:



Vagas para cursos de formação profissional gratuitos do IOS para jovens e pessoas com deficiência de Grande São Paulo, RJ, BH e Joinville



Inscrições: até 14 de fevereiro



site: (clique aqui para inscrição)



Central de Atendimento - WhatsApp: (11) 97343 9010



Documentos para Inscrição (originais)



RG e CPF do aluno;

CPF dos pais ou responsáveis;

Comprovante de Escolaridade;

Comprovante de Residência (conta de água, luz e telefone -- levar as três);

Comprovante de Renda de todos os moradores da residência;

Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.





Unidades do IOS:



- Rio de Janeiro (RJ):

UNISUAM | Avenida Paris, 72 - Bonsucesso | 21 99512-3276

Universidade Castelo Branco | Av. de Santa Cruz, 1631 -- Realengo |21 99969-6642



- São Paulo (Capital):

Santana (Sede do IOS) | Av. Gal. Ataliba Leonel, 245

Itaquera (Obra Social Dom Bosco) | Rua Álvaro de Mendonça, 456

Jardim Ângela (Sociedade Santos Mártires) | Rua Luís Baldinato, 09

Santo Amaro (NURAP) | R. Coronel Luís Barroso, 455



- Grande São Paulo (SP):

Diadema (Obra Social São Francisco Xavier) | Rua da Terra, 80

Barueri | Rua Benedito Dias, 87. Nova Aldeinha



- Hortolândia (SP):

Hortolândia | R. do Canário, 308 -- Jd. Boa Esperança



- Belo Horizonte (MG):

PUC São Gabriel | Rua Walter Ianni, 255, Bairro São Gabriel | 31 99705-9270 /

PUC Minas - Barreiro | Av. Afonso Vaz de Melo, 1.200, Barreiro | 31 99719-9538



- Joinville (SC): 47 99204-4627

Faculdade Censupeg | Av. Juscelino Kubitscheck, 627