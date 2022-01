Bolsonaro critica Moraes por prisão de Daniel Silveira: 'Não posso entender um parlamentar preso sete meses' Caption - AFP

Bolsonaro critica Moraes por prisão de Daniel Silveira: 'Não posso entender um parlamentar preso sete meses' CaptionAFP

Publicado 21/01/2022 10:24

O ex-assessor e aliado de Bolsonaro, Waldir Ferraz afirmou em uma entrevista a revista Veja que a advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente, comandou um esquema de rachadinha que incluía os gabinetes do ex-marido, então deputado federal, do senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro.

Jacaré, o apelido que ganhou desde os tempos em que acompanhava o ex-capitão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, disse ainda que Ana Cristina faz chantagens ao presidente, pedindo dinheiro em troca de silêncio. O ex-assessor é amigo de Bolsonaro desde a época do Exército.



Ferraz disse que o presidente não tinha conhecimento do esquema enquanto estava em prática e só tomou conhecimento do assunto em 2018, quando as primeiras reportagens foram veiculadas na imprensa. "Ela (Ana Cristina Valle) fez nos três gabinetes. Em Brasília, aqui no Flávio e no Carlos. Ela que fazia, mas quem é que assinava? Quem assinava era ele (Jair Bolsonaro). É batom na cueca.", revelou.



Segundo Ferraz, o papel de Ana Cristina no esquema de recolhimento de parte dos salários dos funcionários dos gabinetes, prática enquadrada como peculato, era de contratar pessoas dispostas a devolver parte do dinheiro recebido. Ela recolhia documentos de algumas pessoas, abria contas bancárias em nome delas e retirava parte dos salários.



"Ela é muito perigosa. É uma mulher que quer dinheiro a todo custo. Às vezes, ela vai ao cercadinho, frequenta o cercadinho. É uma forma de chantagem. A gente nem toca nesse assunto pra não deixar o cara (Bolsonaro) de cabeça quente", diz Waldir.



Em entrevista, Ferraz contou que a rachadinha entrou nos gabinetes da família do presidente ainda na década de 90, quando ele exercia mandato de deputado federal. Naquela época, Ana Cristina, então casada com um sargento, começou a se aproximar de Bolsonaro, quando participava de um movimento de mulheres de militares que reivindicava aumento no soldo dos maridos. Jacaré conta que ela foi se “infiltrando” e rapidamente ganhou a confiança de Bolsonaro, com quem iniciou um relacionamento amoroso.

Ele ressaltou que Bolsonaro e os filhos não sabiam dos esquemas montados pela ex-mulher.



Ferraz afirma que Bolsonaro foi traído e que não tinha conhecimento do esquema. "Ele, quando soube, ficou desesperado, era uma fria. O cara foi traído. Ela que começou tudo. Bolsonaro nunca esteve ligado em nada dessas coisas. O cara não tinha visão do que estava acontecendo por por trás no gabinete", disse.

Confrontado com perguntas sobre o caso de Fabrício Queiroz, o ex-assessor disse que só nesse momento se deu conta de que havia sido traído. "Apenas ali ele teria puxado o fio de toda a meada. Como todo marido enganado, Bolsonaro teria sido o último a saber", afirmou Ferraz.