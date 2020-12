Mesmo com a confusão do lockdown, Búzios tem Hotéis lotados e festas para o Réveillon Imagem de internet

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro continua sendo um dos destinos mais procurados por turistas do Brasil e do mundo e registra, para esse fim de ano, altos números de lotação na rede hoteleira da cidade.

Mesmo após restrições e a confusão do lockdown, hotéis da cidade de Búzios estão lotados e, inclusive, festas estão sendo marcadas para o réveillon. Segundo dados divulgados pela Associação de Hotéis do Estado (ABIH-RJ), na última semana, pelo menos 88,75% dos quartos de hotéis e pousadas da cidade já estão reservados para a data, atrás apenas de Angra dos Reis (92,37%), Itatiaia/Penedo (90,17%) e Arraial do Cabo (90%).

Além disso, na internet são pelo menos cinco festas marcadas para a virada, já com ingressos à venda. Os eventos se concentram nas badaladas Praia Brava e de Geribá, com entradas que chegam a custar R$ 3,3 mil. Existem ainda 24 pedidos de festas para o fim de ano que deverão ser analisadas pela Prefeitura de Búzios. Os eventos fechados e particulares, se aprovados, devem reunir milhares de convidados.