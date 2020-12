Búzios não exige teste de Covid-19 para entrar na cidade e está de braços abertos para você Assessoria

Por Juarez Volotão

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro vem a público desmentir mais uma fake news, lançada nas mídias sociais, contra o balneário mais charmoso do Brasil e um dos destinos turísticos mais procurados internacionalmente.

Búzios informa que para entrar na cidade não é necessária a realização de teste para Covid-19. Esclarecemos que não é verdade a notícia que circula nas redes sociais anunciando esta exigência. O paraíso bucólico de Búzios está de braços abertos para receber os turistas e visitantes e segue, cumprindo e fiscalizando, todas as medidas sanitárias de enfrentamento e prevenção ao coronavírus, bem como a apresentação do voucher nas barreiras sanitárias da cidade, o uso de máscara, distanciamento social e a capacidade reduzida, alterada no decreto anterior, de ocupação da rede hoteleira e do comércio local.