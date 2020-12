Medidas de combate ao novo coronavírus é intensificada em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 15:06

Búzios - Publicado nesta segunda-feira (21), o novo Decreto Municipal 1.537 apresenta novas regras para a emissão do QRCode de acesso a Búzios.



O sistema “Acesso a Búzios” é uma plataforma digital na qual as empresas regularizadas junto ao município, podem emitir um código (QR Code) de acesso à cidade para clientes e hóspedes não munícipes.



Somente as empresas do setor turístico e assemelhados podem emitir QR Code, conforme as atividades abaixo listadas:



a) Meios de hospedagem: Pousada, Hotel, Guest house, Hostel, Casas de aluguel de temporada;



b) Gastronomia: Bares, Restaurantes, Cafés, Lanchonetes, Sorveteria, Cervejaria;



c) Turismo: Agências de turismo, operadoras;



d) Imobiliárias;



e) Serviços de consultoria;



f) Serviços médicos;



g) Esportes de aventura (agência).



As casas de aluguel de temporada, a exemplo das demais atividades (Decreto 1.533/2020), também terão sua emissão de QR Code reduzida em 50%.