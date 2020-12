Búzios disponibiliza mais seis leitos UTI para Covid-19 Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 15:07

Búzios - A Prefeitura de Búzios anuncia a montagem de seis novos leitos UTI para Covid-19, na Unidade Básica de Saúde de Geribá. Conforme prometido pelo prefeito em exercício Henrique Gomes, os leitos estarão disponíveis na UBS e podem chegar a um total de vinte leitos, de acordo com a necessidade.



“Fizemos um processo de adesão de ata e caso seja necessário, o número de leitos pode chegar a vinte. Já está tudo preparado para termos velocidade nesta montagem, de acordo com a necessidade futura. Queremos dar segurança aos nossos munícipes”, afirmou Henrique.



Nesta quarta-feira (23), o secretário de Saúde Lucas Maia e o secretário adjunto Leandro Pereira acompanharam a visita técnica à UBS de Geribá, realizada por Anderson Molina, representante da empresa multinacional RTS. Presentes também, os vereadores Dom de Búzios e Dida Gabarito, membros da “Comissão Especial de enfrentamento Covid-19” da Câmara Municipal.



As instalações da UBS foram aprovadas e na próxima segunda-feira (29) a Prefeitura dará início ao processo de instalação dos leitos.



O município possui atualmente 17 leitos exclusivos para tratamento da Covid-19, sendo 12 com suporte para pacientes graves com respiradores e monitores, e cinco leitos de estabilização, que atendem as exigências do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público. Os seis novos leitos são uma iniciativa do município para dar mais segurança ao cidadão buziano neste período de pandemia.