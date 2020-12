Medida é prevista em proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 14:42

Búzios - Os policiais militares do Programa de Integração na Segurança (PROEIS), onde os PMs trabalham voluntariamente nos dias de folga, e são pagos pela Prefeitura de Búzios, apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, na última segunda-feira (21), no bairro Cem Braças. A ação resultou apreensão do responsável. Participaram da operação os policiais do PROEIS, SD Curcio e SD Gomes.



A operação ocorreu sob a supervisão do Secretário de Segurança Pública, Alan Varella, que felicitou todos os participantes pelo desfecho positivo e salientou que foi de “muita importância a atual gestão, do prefeito em exercício Henrique Gomes, acertar o pagamento deste programa que ajuda na segurança da população buziana e que não foi realizado pela gestão anterior”.



A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realiza um convênio com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de aumentar a proteção nas áreas previamente estudadas e programadas. A segurança tem sido uma prioridade para o ordenamento da cidade.