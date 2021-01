Festas clandestinas são interrompidas em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 10:24

Búzios - A Prefeitura de Búzios em ação conjunta com a Guarda Municipal e a Postura, impediu a realização de quatro festas clandestinas durante o fim de semana no balneário. As ações tem como objetivo o cumprimento do decreto municipal 1536/20 que proíbe a realização de eventos públicos e privados em função ao combate do novo Coronavírus.



Com informações de denúncias encaminhadas pelos números 153 e 2623-5667, as equipes da Guarda Municipal e da Posturas se encaminharam aos locais e flagraram eventos com grande aglomeração pessoas. Na sexta à noite foi no bairro Manguinhos, no sábado na Ferradura, no domingo pela manhã uma festa no bairro Alto de Búzios e uma Rave no Arpoador da Rasa. Os responsáveis foram autuados e todas as festas foram interrompidas.



O trabalho de fiscalização continuará intensificado para que as regras de prevenção ao COVID-19 sejam cumpridas, garantindo mais saúde, segurança e tranquilidade aos munícipes.