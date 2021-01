Fiscalização nas barreiras sanitárias em Búzios são intensificadas Prefeitura de Búzios

Búzios - Em razão ao novo coronavírus, agentes da saúde e guardas municipais unem forças para solidificar a fiscalização nas barreiras sanitárias na principal via de acesso à cidade de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e do mundo.



Os condutores de veículos e motocicletas que trafegam por essa estrada estão sendo abordados pelas equipes de saúde, que estão realizando a fiscalização com aferimento de temperatura. A entrada de turistas só é permitida mediante apresentação do QR code.

Os passageiros que não se enquadram ao perfil são orientados a recuar. Mais de 120 veículos, incluindo ônibus de passeio, foram impedidos de entrar na cidade.



Além das barreiras sanitárias, eventos irregulares que estavam promovendo aglomerações foram cancelados na região.

O objetivo desse controle é diminuir a proliferação do vírus e garantir a segurança da população.