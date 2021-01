Dona Eva, com 111 anos de idade, é vacinada contra a Covid-19 em Búzios Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 20/01/2021 06:39

Búzios - A dona Eva, uma das idosas mais velhas do Brasil, foi vacinada na tarde desta terça-feira (19) em sua residência, no quilombo da Rasa no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro.

Um momento muito importante para a família da matriarca, e para toda a população buziana, e brasileira, que começa a ser vacinada contra o coronavírus: 'Essa vacina vai trazer de volta a vida normal para a nossa mãe e avó dona Eva', afirma a família, carregada de esperança e felicidade.



Eva Maria Oliveira, tem 111 anos de idade. Com 12 filhos, já perdeu as contas dos netos, bisnetos e tataranetos, mas sua importância vai muito além de matriarca de uma grande família. Neta de escravos, é a moradora mais antiga e ilustre do Quilombo da Rasa, na entrada de Búzios.