Por O Dia

Publicado 15/02/2021 08:11

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico reabrirá o Espaço Cultural Zanine nesta segunda-feira de carnaval (15). O espaço estava fechado desde março, no início da pandemia da COVID-19 no Brasil.



O que motivou a reabrir, foi a ideia da nova gestão em realizar a exposição “Carnaval” que acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, de 8h às 18h no Espaço Cultural Zanine. Segundo o Gerente de Turismo, Fernando Bertozzi, a exposição tem objetivo de “colorir o cinza” neste carnaval com memórias dos blocos que não puderam desfilar este ano. “Foi um ano difícil, e queremos colorir o cinza, já que não podemos desfilar nas ruas da cidade este ano”. Já a Gerente de Eventos, Karol Bastos, diz estar emocionada com o resultado do projeto. “Não podíamos deixar o carnaval passar sem comemorar. Preparamos vídeos, e agora agora uma exposição que a população e turistas possam participar do carnaval com total segurança.”



A exposição faz parte do projeto “Folia Virtual” da Prefeitura de Búzios, que preparou trechos de videos em sua página oficial do Facebook com presidentes do blocos carnavalescos da cidade. A entrada é gratuita, álcool em gel será disponibilizado na entrada e o uso de máscaras é obrigatório. O espaço ficará aberto ao público e seguindo todos os protocolos da OMS.