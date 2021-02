Procon de Búzios faz ação educativa nos quiosques da Praia de Geribá Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 13:16

Búzios - O Procon do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro esteve na manhã desta segunda-feira (15) percorrendo os quiosques da Praia de Geribá, realizando uma ação educativa em relação ao ordenamento, medidas de segurança contra Covid-19 e adequação dos cardápios.



Os agentes encontraram várias irregularidades, como: cobrança de 10% ou mais nos cardápios, sendo que é opcional; lixeiras sem tampas; ausência de tocas e luvas no manuseio dos alimentos; alvará vencido; entre outros.



O Procon alerta que a cobrança de 10% no cardápio, é proibido por lei, que é necessário constar como opcional. Os quiosqueiros, terão até o dia 1º de março, para se adequar aos padrões do ordenamento, que está sendo realizado em todo município.