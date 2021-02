17º Festival Gastronômico de Búzios FOTOS Divulgação

Publicado 17/02/2021 13:32

Búzios - Após a pandemia, os 13 municípios da Costa do Sol poderão contar com recursos federais a fundo perdido para promover eventos tradicionais. A previsão foi feita pelo empresário Marco Navega, reeleito para um mandato de dois anos na presidência do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol (Condetur). Os recursos são do Ministério do Turismo, que serão requisitados através da Plataforma Mais Brasil.



A captação dos recursos para projetos de movimentação turística será possível graças a estrutura legal do Condetur, que foi montada nos dois últimos. A entidade é a única instância regional do Estado do Rio reconhecida pelo Ministério do Turismo, que outorgou uma Certidão e, por isso, está apta a conduzir a captação de recursos a fundo perdido: 'Os recursos existem, mas não chegaram ao Rio por falta de projetos. Nosso desafio agora é buscar ajuda federal dentro das políticas públicas do Ministério do Turismo', disse Navega, que tem encontro marcado com o secretário nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões, Lucas Fiúza, para tratar de investimentos no Estado do Rio.



Marco Navega explicou que a Costa do Sol tem condições de receber ajuda substancial do governo federal por possuir três municípios (Cabo Frio, Búzios e Macaé) na categoria A no mapa do turismo brasileiro. Cada um pode receber até R$ 800 mil por ano para apoio a eventos tradicionais. Os de categoria B (Arraial do Cabo, Saquarema e Rio das Ostras) podem captar até R$ 600 mil; e, os de categoria C (Maricá, Iguaba, São Pedro e Casimiro de Abreu) podem receber até R$ 400 mil. Os demais municípios de catetoria A são o Rio, Angra dos Reis, Paraty e Petrópolis: 'Somente o Condetur tem autonomia para inscrever os projetos. Uma equipe técnica está avaliando os eventos tradicionais que movimentam o turismo regional. Infelizmente, o governo estadual há anos não investe nos eventos do interior. Não há uma política estadual séria para o turismo e cada secretário que entra apresenta um projeto diferente que dificilmente sai do papel', lamentou Navega.



Os conselheiros do Condetur são empresários e representantes dos Conventions Bureau e das secretarias de turismo, mas o estatuto prevê que o presidente tem que ser da iniciativa privada. Na nova diretoria, Thomas Weber, de Búzios, foi eleito o vice-presidente das entidades privadas e Arnaldo Matoso, de Quissamã, vice das entidades públicas



A ajuda federal poderá beneficiar eventos tradicionais, que geram movimentação de turistas, como os festivais gastronômicos de Búzios, de Macaé e de Rio das Ostras; o Tubarões Bikerfest de Cabo Frio, na 23ª edição, e o Festival Sabores de Cabo Frio; o Festival de Jazz & Blues de Rio das Ostras; e, o campeonato internacional de surf de Saquarema, entre outros: 'Para conseguir os recursos, porém, os eventos precisam ter história e comprovarem a movimentação turística', concluiu Navega.