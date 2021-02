Búzios celebra resultado positivo do balanço das fiscalizações de Carnaval Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 18/02/2021 07:36

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro divulgou, com Exclusividade ao O Dia, um balanço das ações do carnaval e os resultados da operação 'Stop the Party', que visaram coibir e fiscalizar empresas e empresários que descumpriram o decreto municipal durante o feriadão.

Segundo Luizão, coordenador de Posturas da Secretaria de Segurança Pública de Búzios, foram aplicadas 11 notificações comerciais e 16 notificações escritas no município. O balneário teve 22 festas paralisadas, uma autuação por reincidência e quatro autuações por descumprimento do decreto que proíbe festas, eventos e aglomerações. Ainda de acordo com o coordenador, três casas de shows e um bar foram fechados na cidade também por descumprimento ao decreto municipal: 'O saldo foi muito positivo e as equipes estiveram pelas ruas em regime de plantão neste carnaval, todos os dias, sem maiores problemas e conseguimos alcançar êxito, com essa intensificação da fiscalização', afirmou ao O Dia.