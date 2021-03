Primeiro dia do novo decreto com fiscalização ostensiva em Búzios contra a Covid-19 Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 13/03/2021 10:10 | Atualizado 13/03/2021 10:33

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro tem feito um pente fino na cidade, pelas barreiras sanitárias e pelo comércio, fiscalizando para que todos cumpram o novo decreto, lançado nesta quinta-feira (11) e divulgado com Exclusividade aqui em O Dia.

Já na sexta-feira (12), após a publicação e divulgação do decreto, ônibus de transporte coletivo foram obrigados a retornarem e não entraram no município devido ao não cumprimento das medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do coronavírus.

Guarda / Postura de Búzios

A Guarda Municipal de Búzios, agentes de Fiscalização e Postura e Policiais Militares deflagraram uma operação no início da noite desta sexta (12) informando os comerciantes e empresários acerca do novo decreto, reforçando as proibições municipais e após a zero hora, uma operação foi montada e os comerciantes, nesta primeira noite, colaboraram, tendo um balanço positivo e de cooperação por parte dos empresários e da população, de acordo com informações recebidas.

O novo decreto é valido por 30 dias, e proíbe realizações de festas, eventos e shows. O comércio poderá funcionar até às 24h, com 60% (sessenta por cento) de ocupação, com janelas abertas, distanciamento das mesas e disponibilização de álcool em gel.



Segundo a Prefeitura de Búzios, as ações de fiscalizações vão continuar com rigor também internamente, nos estabelecimentos comerciais, mantendo assim todas as medidas de segurança para manter a cidade aberta e com baixo índice de contaminação da Covid-19.