Por O Dia

Publicado 25/03/2021 07:32

Búzios - Os acessos aos municípios da Costa do Sol, os mais procurados por turistas e visitantes do Brasil e do mundo, estarão fechados aos turistas de 26 de março a 4 de abril para reduzir a circulação de pessoas durante o feriadão proposto pelo governo do estado. O Presidente do Conselho de Desenvolvimento de Turismo da Costa do Sol (Condetur), formado por 13 municípios, incluindo Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, Marco Navega disse que há um colapso na rede de hospitais públicos e particulares da Costa do Sol e por isso as pessoas não devem viajar para a região nos próximos dias.

– Precisamos ter responsabilidade e discernimento num momento tão difícil como este. Não podemos transmitir ao visitante uma sensação de tranquilidade. O momento é ruim. Precisamos avisar que as cidades estão fechadas para que as pessoas não venham para a Costa do Sol nos próximos dias – aconselhou Navega.

O presidente do Condetur lamentou o fechamento do Hospital Estadual de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, às margens da RJ-106 e em localização estratégica na Costa do Sol. Se estivesse em funcionamento, a unidade poderia ter mais de cem leitos.

– Infelizmente, os investimentos em infraestrutura na Costa do Sol são dos anos 50 e 60. Os políticos deveriam separar a pandemia da política neste momento tão difícil para todos – apelou Navega.