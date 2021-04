Volta às aulas na rede municipal de Búzios será de forma remota Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 08/04/2021 07:34

Búzios - As aulas retornarão de forma virtual na próxima segunda-feira (12) na rede municipal de Educação de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro segundo a Secretaria de Educação do balneário.

'As aulas terão início as 09:30h com uma Live da Secretária de Educação, professora Carla Natalia Marinho, que dará as boas vindas aos alunos, familiares e fará a apresentação do cronograma para o ano letivo de 2021', informam a Secretaria de Educação de Búzios.

De acordo com Carla Natália Marinho, Secretária de Educação do município, serão utlizados, além do site da Prefeitura, as redes sociais da Secretaria de Educação, como Facebbok, Instagram, YouTube e WhatsApp: 'Serão disponibilizados vídeoaulas, apostilas e diversas outras atividades, tornando o conteúdo mais interessante para os alunos e profissionais da educação', afirma a Secretária.