Testagem em massa contra a Covid-19 continua em Búzios Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 14/04/2021 17:12

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro continua fazendo a testagem em massa contra a Covid-19. Os testes são realizados através da Vigilância Epidemiológica nos Centros de Triagens da Ferradura (Tenda do Covid) e no bairro Rasa( Escola Maria Rita).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, a testagem em massa é direcionada à todas as pessoas, independente, de estar sentindo qualquer sintoma relacionado ao Covid-19: 'O diagnóstico precoce é muito importante! Ao sentir qualquer um dos sintomas, procure um dos locais e faça o teste. Prevenir e se antecipar é a melhor atitude nesse momento', afirmam.

O morador deve comparecer no local da testagem, das 9h às 16, portando seu CPF.