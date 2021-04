Enel não comparece em audiência de conciliação com o consumidor em Búzios Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 20/04/2021 07:51

Búzios - A Enel, empresa prestadora de serviços de energia elétrica, faltou a duas audiências de conciliação com os consumidores nesta semana no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A conciliação havia sido marcada pelo Procon de Búzios, que tem atuado diariamente nas questões que envolvem os consumidores e empresas prestadoras de serviços na cidade.

'Como a empresa Enel não compareceu as duas audiências, e, caso não justifique no prazo, demandará uma eventual multa administrativa. Os dois casos foram encaminhados ao Poder Judiciário', afirma o Procon de Búzios.

Nesta semana, também foram realizadas sete (7) intervenções nas filas das agências bancárias Bradesco, Itaú e Santander, para acelerar atendimento e garantir o distanciamento social. Foram 27 atendimentos presenciais, com denúncias de toda ordem, principalmente as bancárias.

Segundo o Coordenador do Procon Dr. Paulo Bezerra, estamos trabalhando arduamente para garantir os direitos dos consumidores: 'Estamos realizando um inventário minucioso de todos os processos antigos, dando o devido seguimento para soluciona-los', esclareceu Dr. Paulo.