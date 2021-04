Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19 Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 20/04/2021 07:52

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, através da Prefeitura municipal, pagou neste mês de abril o valor de R$ 1.802.900,00 (um milhão, oitoscentos e dois mil e novescentos reais) de auxílio aos estudantes.

No total, 8.081 alunos da rede pública municipal de Educação receberam via cartão alimentação uma nova recarga referente ao mês de abril, no valor de R$200,00(duzentos reais) para cada família/estudante, totalizando um auxílio financeiro no valor de 1.616.600,00(Um milhão, seiscentos e dezesseis mil e seiscentos reais).

Publicidade

Os universitários de Búzios cadastrados no programa receberam em março e vão receber em abril, a ajuda de custo no valor de R$300,00(trezentos) reais cada um, totalizando, a cada mês, R$186.300,00 (Cento e oitenta e seis mil e trezentos reais) para os 621(Seiscentos e vinte e um) universitários que moram em Búzios.



A cada mês, a prefeitura de Búzios direciona esses dois auxílios financeiros a 8.702(Oito mil, setecentos e dois) estudantes e suas famílias, num total de R$1.802.900,00 (Um milhão, oitocentois e dois mil e novecentos reais).

'Nesse período de Pandemia, o pagamento desses auxílios é de extrema importância para as famílias, para os estudantes e para a economia da cidade, pois além de colaborar no sustento dessas famílias, está movimentando o comércio local. E assim prosseguimos, cuidando de Búzios, cuidando das pessoas e dos buzianos', afirma Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.