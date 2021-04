Rua das Pedras em Búzios Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 19/04/2021 07:39

Búzios - Com os números estabilizados da covid-19 e baixa ocupação dos leitos na rede pública de saúde, o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, destino preferido dos turistas e visitantes nacionais e internacionais, segue em sua flexibilização do comércio e das atividades turísticas e econômicas do balneário liberando todos os serviços devidamente cadastrados a emitirem o QrCode.

Com a emissão do QrCode, os empresários e as empresas cadastradas poderão vender, atender os seus clientes e aumentar o seu faturamento, caminhando assim para uma recuperação necessária da economia e a sobrevivência do comércio local, preocupação do Prefeito Alexandre Martins declarada em entrevista ao O Dia, que destacou ainda, o desafio da geração de emprego e renda em períodos de pandemia, além da recuperação econômica: 'Sou radicalmente contra o lockdown. As pessoas precisam comer, pagar suas contas e ter o direito de trabalhar e lutar pelo seu sustento', afirmou o chefe do executivo buziano.

Segundo a Prefeitura de Búzios, as barreiras sanitárias seguem em funcionamento, onde o QrCode precisa ser apresentado e as ações de fiscalização continuarão acontecendo e para que novas flexibilizações aconteçam, é preciso a conscientização e a responsabilidade de todos, munícipes e empresários: 'Flexibilizando, mas com responsabilidade', reforçam.