Projeto 'Jardim Cultural' planta mudas no Espaço Cultural Zanine em Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 19/04/2021 07:38

Búzios - Neste sábado (17) foi realizado no Espaço Cultural Zanine, localizado na Estrada da Usina Velha no Centro de Búzios uma ação do projeto 'Jardim Cultural', onde mudas de plantas foram plantadas no jardim do reduto cultural. O Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico da cidade, Luiz Romano Lorenzi esteve com a sua equipe no local.

O Espaço Cultural Zanine é uma referência da arte e da cultura, sendo uma das mais procuradas e visitadas atrações culturais da cidade. Frequentado por artistas, artesãos e intelectuais, o lugar também recebia, antes da pandemia, regularmente, a visita dos alunos da rede pública de ensino, das escolas particulares, além dos turistas e moradores de toda a região.

'Todas as mudas plantadas hoje foram doadas por funcionários da equipe de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico. Essa equipe é Fenomenal! Amo essa equipe!

Sábado que vem, junte-se a nós, traga uma muda de planta e participe desse lindo projeto Jardim Cultural', declara Romano Lorenzi.