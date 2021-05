MP deflagra operação para prender vereador Lorram de Búzios apontado como líder de organização criminosa que vendia e falsificava alvarás Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 07:56

Búzios - Policiais civis cumpriram, nesta sexta-feira (30), mandado de prisão expedido pela Justiça contra o vereador do município de Armação de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Lorram Gomes da Silveira (PRTB), que estava foragido. Ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que fica na Barrada Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O vereador era considerado foragido da Justiça depois de uma operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), na manhã de quarta-feira (28), contra a falsificação de alvarás. Na ocasião, ele não foi localizado.

Publicidade

As investigações do MP revelaram que o vereador teria promovido, constituído, financiado e integrado uma organização criminosa dedicada à prática de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato. Nesta quinta (29), o Portal dos Procurados chegou a estampar o rosto do vereador, em busca de informações que levassme ao seu paradeiro.