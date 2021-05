'Nem Pense em Me Matar': mulheres fazem campanha contra feminicídio Imagem Internet

Por Juarez Volotão

Publicado 10/05/2021 12:30

Búzios - A Patrulha Maria da Penha do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro divulgou o seu balanço do segundo mês de operação no balneário. Os números se referem ao mês de abril.

No total, a Patrulha Maria da Penha recebeu em abril cerca de 17 denúncias, sendo a maioria realizada via whatsapp. De acordo com a Patrulha, além de encaminhamento ao IML quando necessário, boa parte dos registros resultaram em medidas protetivas, o que dá mais segurança às vítimas dessas violências domésticas.

Para o comandante da Guarda Municipal de Búzios, o Inspetor Geral Otávio Azevedo: 'Os números não nos deixam felizes, mas mostram o quanto o trabalho da patrulha é necessário. Não sofra calada! Denuncie!', afirma.