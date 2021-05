Secretário de Turismo de Búzios busca parcerias turísticas e culturais para o município Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 13:32

Búzios - O secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Luiz Romano, acompanhado do diretor da Escola Villa Lobos, Vinnye Rodrigues, estiveram reunidos nesta terça-feira (18), com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros e o assessor especial, Sr. Adenilson Honorato em busca de parcerias turísticas e culturais para a cidade.

Em pauta, a reunião abordou temas como Eventos Culturais, Construção do Museu, Escola de Música, Oficinas Culturais, Festival da Cultura Popular, Rota Escravocrata, Comunidade Quilombola, Comunidade Caiçara, Salvaguarda da Identidade Buziana, Escola de Artes e Ofícios Zanine, Turismo Cultural entre outros.

Segundo o secretário Luiz Romano (Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico) muitas parcerias estão por vir: 'Estamos nos preparando para o pós (pandemia), breve vamos ter muitos projetos culturais e turísticos. Búzios não pode parar', afirma o secretário.