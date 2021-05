Patrulha Maria da Penha de Búzios, recém inaugurada, faz sucesso e é reconhecida na Região dos Lagos Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 21/05/2021 14:07

Búzios - Inaugurada no dia 8 de março deste ano, em alusão ao Dia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, parte integrante da Secretaria da Mulher e do idoso, lançada no mesmo dia e bandeira de campanha do Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, vem se destacando em toda Região dos Lagos pela serviço de excelência que vem prestando no balneário.

Segundo a Secretária da Mulher e do idoso, Daniele Martins, devido os constantes atendimentos as mulheres vítimas de violência e os serviços prestados do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), com todo o acolhimento da secretaria, além da disponibilidade de um número de WatsApp, faz com que, diversas vezes a Patrulha Maria da Penha receba solicitação de atendimentos de outras cidades da região.

De acordo com a Prefeitura, por fazer parte de uma secretaria municipal, a área de atuação é exclusiva nos limites do município de Búzios, não podendo estender o atendimento a outros municípios, exceto quando for desdobramento de uma ocorrência buziana.

A equipe que trabalha na Patrulha Maria da Penha lamenta não poder atender as solicitações de outros municípios, porém segue firme com seu propósito de ajudar as mulheres vítimas de violências domesticas em Búzios, afirmam os agentes da Patrulha Maria da Penha.