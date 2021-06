Búzios faz exposição com festejos juninos para comemorar "Dia de São João" - Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 07:43

Búzios - Uma exposição com festejos juninos será realizada no Espaço Cultural Zanine no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro em comemoração ao “Dia de São João” através da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.

O espaço estará aberto ao público a partir deste sábado (12), até 30 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo o Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano, a exposição traz a Cultura dos Festejos Juninos, com seus Santos e suas devoções.

“Estaremos mostrando as crendices populares relacionadas aos três Santos Juninos. Santo Antônio comemorado no dia 13 de junho, conhecido como Santo Casamenteiro, São João comemorado no dia 24 de junho, onde se dança as quadrilhas, e para finalizar os festejos, o nascimento de João Batista e São Pedro conhecido como Padroeiro dos Pescadores, comemorado no dia 29 de junho”, disse Romano.

A entrada no Espaço Zanine, está limitado devido à pandemia. O uso de máscara e gel é obrigatório.