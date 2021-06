Búzios foi palco da chegada do Circuito IRONVA’A de canoas havaianas neste sábado - Prefeitura de Búzios

Búzios foi palco da chegada do Circuito IRONVA’A de canoas havaianas neste sábadoPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:43

Búzios - Neste sábado (12), a praia do Canto, em Búzios, foi palco da chegada do Circuito do IRONVA’A de canoas havaianas. A competição que teve largada na Praia do Forte, em Cabo Frio, percorreu 30 km de mar agitado e desafiador por causa das condições climáticas.

Ao todo, foram 52 canoas inscritas, com atletas de todos os estados, incluindo atletas da Região dos Lagos. A equipe Buziana Hui Hoa, chegou em terceiro lugar nas categorias OC-6 Open Masculino e Super Master Feminino.

Publicidade

A equipe He' e Nalu atual bicampeã teve grande destaque conquistando o título. A equipe Rio Va'a foi a segunda colocada geral e vice-campeão da OC-6 Open Masculino.

A seguir, a classificação geral de todas as equipes:



OC-6 Open Feminino:



1º Kahu paddle club



2º Rio Vaahines



3º Maluhia



OC-6 Mista Open:



1º -Dos Reis Va'a



2º-Mana Brasil Mista



3º-Dayone Disse Cantor School



OC-6 Master Masculino:



1º- Soul Va'a



2º- Esquilo Sports Club



3º- Elite Va'a



OC-6 Master Feminino:



1º -Aloha Spirit tem



2º -Kahu Paddle club



3º- kaihoe



OC-6 Super Master Feminino:



1º-Maraê Va'a



2º- Mulheres no mar



3º- Hui Hoa Búzios



V6 Open Masculino:



1º- Rio Va'a



2º- Jorge Freitas



3º- Ilha Grande Va'a



V3 Open Masculino:



1º- SAMU



2º- SAMU II



3º- Ubatuba Hoe