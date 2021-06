Prefeito se reúne com membros da sociedade civil para projetar novo festival gastronômico de Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 07:53

Búzios - O prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, se reuniu com a sociedade civil para tecer diretrizes sobre a realização do tradicional e famoso Festival Gastronômico em Búzios.

A iniciativa é da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e tem como objetivo criar o conceito de “gastronomia para todos”, estendido em vários pontos da cidade com apresentações artísticas e musicais.

Na ocasião, ficou decidido a criação de uma comissão com representantes de todos os segmentos para conceituação do evento.

O festival já tem um mês estabelecido: setembro. Uma nova reunião foi agendada para a próxima segunda-feira (14), para alinhar os critérios sobre os grupos de trabalho.

“Esse evento nada mais é do que um incentivo aos buzianos, a prestigiar a diversidade gastronômica local. Temos, em Búzios, restaurantes incríveis. Essa união da gastronomia e turismo é a maior potência da cidade. Estamos estudando a melhor forma para realizar o festival, tomando todos os cuidados com a pandemia”, ressaltou o chefe do Executivo.

O Secretário da pasta, Romano Lorenzi, também comentou o encontro: “Temos um número imenso de pessoas que empreendem no setor alimentício de Búzios, da mais alta e sofisticada gastronomia, que é fruto da diversidade cultural da cidade, até gastronomia quilombola, caiçara e pratos típicos dos pescadores. Será uma importante oportunidade para expor seus produtos, fazer negócios e contribuir com a cultura local”, disse o Secretário.

A reunião contou, também, com a participação do presidente da Câmara, Rafael Aguiar, de alguns donos de restaurantes do município, hotéis, e membros da associação hoteleira e comercial.