Defesa Civil de Búzios interdita deck na praia de João FernandesPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 07:53

Búzios - Um deck irregular foi interditado na Praia de João Fernandes no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro neste fim de semana.

Segundo a Prefeitura de Búzios, a Defesa Civil da cidade interditou nesta sexta-feira (11), um deck na Praia de João Fernandes a pedido do Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, onde constatou que além da obra ser irregular, ainda oferecia perigo aos frequentadores do local.

Segundo o Coordenador da Defesa Civil, Daniel Rezende, ele solicitou a ajuda do agente Filho e partiram para o local, para averiguar a denúncia.

“Realmente existe um perigo real, constatamos várias madeiras podres, com pregos expostos e amarradas com cordas de plásticos. O risco de desabar e causar um acidente é iminente, por isso interditamos”, explicou o coordenador.

A Defesa Civil solicitou a Secretaria de Serviços Públicos para retirar o deck na segunda-feira (14).